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    Синоптик Леус предупредил петербуржцев о непогоде из-за циклона «Рената»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Синоптик Леус предупредил петербуржцев о непогоде из-за циклона «Рената»

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    pixabay.com

    Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил
    жителей Петербурга о холоде и дождях в начале недели из-за циклона «Рената».

    Циклонический вихрь «Рената» повлияет на погоду в двух
    российских столицах в начале этой недели. В этот понедельник в Москве будет до
    16 градусов тепла. А вот петербуржцам повезло меньше. В городе будет облачно и дождливо.
    Воздух прогреется только до десяти градусов максимум, написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений
    Тишковец отметил, что апрель в Центральной России закончится непогодой. Последняя
    неделя месяца в основном будет холодной, передает телеканал «360». Во второй
    половине недели в Центральной России будут заморозки при температуре до трех
    тепла, передает «Царьград».

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