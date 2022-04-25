Синоптик Леус предупредил петербуржцев о непогоде из-за циклона «Рената»

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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил
жителей Петербурга о холоде и дождях в начале недели из-за циклона «Рената».
Циклонический вихрь «Рената» повлияет на погоду в двух
российских столицах в начале этой недели. В этот понедельник в Москве будет до
16 градусов тепла. А вот петербуржцам повезло меньше. В городе будет облачно и дождливо.
Воздух прогреется только до десяти градусов максимум, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений
Тишковец отметил, что апрель в Центральной России закончится непогодой. Последняя
неделя месяца в основном будет холодной, передает телеканал «360». Во второй
половине недели в Центральной России будут заморозки при температуре до трех
тепла, передает «Царьград».