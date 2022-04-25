Синоптик Леус предупредил петербуржцев о непогоде из-за циклона «Рената»

Циклонический вихрь «Рената» повлияет на погоду в двух

российских столицах в начале этой недели. В этот понедельник в Москве будет до

16 градусов тепла. А вот петербуржцам повезло меньше. В городе будет облачно и дождливо.

Воздух прогреется только до десяти градусов максимум, написал он в своем Telegram-канале.