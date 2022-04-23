Синоптик Леус предупредил петербуржцев о дождях в ближайшие дни

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Жителей Петербурга в ближайшее время ожидает ухудшение погодных условий, в город вновь придут дожди. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, погодные условия в Северной столице 23 апреля окажутся под влиянием северо-восточной периферии циклона. В связи с этим в городе прогнозируется облачность и усиление ветра. Кроме того, в этот день на юге Ленобласти возможны небольшие дожди.
Температура воздуха днем поднимется до +10…+12 градусов, в области уличные термометры покажут около +8…+13 градусов, местами до +16 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.
В воскресенье тем временем ожидается облачная погода. При этом во второй половине дня пройдут дожди, но температура будет держаться около показателей нормы.