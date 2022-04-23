Синоптик Леус предупредил петербуржцев о дождях в ближайшие дни

По словам синоптика, погодные условия в Северной столице 23 апреля окажутся под влиянием северо-восточной периферии циклона. В связи с этим в городе прогнозируется облачность и усиление ветра. Кроме того, в этот день на юге Ленобласти возможны небольшие дожди.