Синоптик Леус предупредил о гололедице и усилении ветра в Петербурге 17 января

Усиление ветра и образование гололедицы на дорогах ожидаются в Санкт-Петербурге 17 января. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода в городе будет формироваться под влиянием северной периферии циклонического вихря. Метеорологи из Германии назвали его «Ханнелоре». Так, небо будет затянуто облаками, местами в Северной столице пройдет небольшой снег. Кроме того, ожидается усиление порывов ветра.

«На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а температурный фон будет постепенно понижаться», – отметил Леус.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге прогреется до +1 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 7 метров в секунду. При этом порывы могут доходить до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, показатель ниже нормы.

Ранее актер Театра эстрады имени А. Райкина и звезда сериала «Вертинский» Алексей Шильников раскритиковал работу сотрудников коммунальных служб Петербурга. Шильников подчеркнул, что ситуация с уборкой улиц в городе на Неве и Москве значительно отличается. По его словам, в российской столице городские службы убирают снег «значительно активней».

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