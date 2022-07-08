Синоптик Леус предупредил о дожде в Петербурге 8 июля

Периферия очередного циклона, идущего на Скандинавию, окажет влияние на погоду в Петербурге 8 июля.
В городе ожидается облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Об этом предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели изменятся мало и останутся близкими к климатической норме», — написал он в своем Telegram-канале.
Столбики уличных термометров покажут от +21 до +23 градусов, в Ленинградской области — от +19 до +24 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью до девяти метров в секунду.
В Москве тоже прогнозируется небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов, передает телеканал «360».
Эксперт Лев Зиманов ранее рассказал, чем жара опасна для автомобилей. По его словам, летом очень важно следить за исправностью системы охлаждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».