Синоптик Куткевич заявил, что климатическая весна придет в Петербург после 15 апреля

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Теплая погода придет в Петербург во второй половине апреля. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич.
Специалист отметил, что до 15 апреля Северная столица будет холодной и пасмурной. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Погоду сформируют идущие на город циклоны, передает «Форпост».
«Честно говоря, пока порадовать горожан нечем.
Наступившая неделя будет, конечно, весенняя, но это не та весна, которую всем
бы нам хотелось. В основном, она будет пасмурная и с осадками», — пояснил Куткевич.
Несмотря на это, через неделю климатическая ситуация в Петербурге начнет налаживаться. По словам синоптика, в регион вернется солнце и плюсовая температура.
Кроме того, Росгидрометцентр сообщил об аномально низком давлении в Петербурге в ближайшие дни. В особенности это будет заметно 5 апреля.