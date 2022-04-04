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    Синоптик Куткевич заявил, что климатическая весна придет в Петербург после 15 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Теплая погода придет в Петербург во второй половине апреля. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич. 

    Специалист отметил, что до 15 апреля Северная столица будет холодной и пасмурной. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Погоду сформируют идущие на город циклоны, передает «Форпост». 

    «Честно говоря, пока порадовать горожан нечем.
    Наступившая неделя будет, конечно, весенняя, но это не та весна, которую всем
    бы нам хотелось. В основном, она будет пасмурная и с осадками», — пояснил Куткевич. 

    Несмотря на это, через неделю климатическая ситуация в Петербурге начнет налаживаться. По словам синоптика, в регион вернется солнце и плюсовая температура. 

    Кроме того, Росгидрометцентр сообщил об аномально низком давлении в Петербурге в ближайшие дни. В особенности это будет заметно 5 апреля. 

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