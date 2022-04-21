Синоптик Колесов заявил, что снег в Петербурге и Ленобласти растает к 1 мая

По его словам, в последние дни в десятках километров от

города сугробы тают все быстрее. Например, в Выборге и Лодейном поле высота

снежного покрова снизилась более чем в 2,5 раза — с 65 до 25 см. Еще быстрее

этот процесс идет на юго-востоке — в Ефимовском сугробы стали в 7 раз, а в

Тихвине в 10 раз меньше, сообщает Peterburg2.