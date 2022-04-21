Синоптик Колесов заявил, что снег в Петербурге и Ленобласти растает к 1 мая

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Снег еще
местами лежит в Ленобласти. Полностью он растает уже к 1 мая, рассказал главный
синоптик Петербурга Александр Колесов.
По его словам, в последние дни в десятках километров от
города сугробы тают все быстрее. Например, в Выборге и Лодейном поле высота
снежного покрова снизилась более чем в 2,5 раза — с 65 до 25 см. Еще быстрее
этот процесс идет на юго-востоке — в Ефимовском сугробы стали в 7 раз, а в
Тихвине в 10 раз меньше, сообщает Peterburg2.
Александр Колесов пояснил, что к 1 мая снег еще останется,
но только частично, в частности в лесах на востоке и севере области. Но к тому
моменту уже можно начинать дачный сезон, резюмировал синоптик.
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