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    Синоптик Колесов заявил, что снег в Петербурге и Ленобласти растает к 1 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Синоптик Колесов заявил, что снег в Петербурге и Ленобласти растает к 1 мая

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    pixabay.com

    Снег еще
    местами лежит в Ленобласти. Полностью он растает уже к 1 мая, рассказал главный
    синоптик Петербурга Александр Колесов.

    По его словам, в последние дни в десятках километров от
    города сугробы тают все быстрее. Например, в Выборге и Лодейном поле высота
    снежного покрова снизилась более чем в 2,5 раза — с 65 до 25 см. Еще быстрее
    этот процесс идет на юго-востоке — в Ефимовском сугробы стали в 7 раз, а в
    Тихвине в 10 раз меньше, сообщает Peterburg2.

    Александр Колесов пояснил, что к 1 мая снег еще останется,
    но только частично, в частности в лесах на востоке и севере области. Но к тому
    моменту уже можно начинать дачный сезон, резюмировал синоптик.

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