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Синоптик Колесов предупредил, что на Петербург надвигается циклон «Зельда» с ливнями и градом

Синоптик Колесов предупредил, что на Петербург надвигается циклон «Зельда» с ливнями и градом
pxhere.com

Циклон «Зельда» принесет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область ливни, грозы и град, предупредил синоптик Александр Колесов.

Усиление ветра до 15-20 метров в секунду и сильные дожди ожидаются в Северной столице ночью на 12 июля. Осадки сохранятся в течение всего дня и усилятся к вечеру. Метеоролог посоветовал горожанам следить за предупреждениями МЧС России.

«Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед “бурей”. Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона “Зельда”, который формируется на юге и смещается на территорию Белоруссии», — написал Колесов.

Сильные ливни и ветер ранее обрушились на Москву. Для безопасности граждан в городе массово закрыли парки. 

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