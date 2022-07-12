Синоптик Колесов предупредил, что на Петербург надвигается циклон «Зельда» с ливнями и градом

«Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед “бурей”. Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона “Зельда”, который формируется на юге и смещается на территорию Белоруссии», — написал Колесов.