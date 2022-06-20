Синоптик Колесов не исключил скорого прихода 30-градусной жары в Петербург

Циклон «Офелия» все еще остается в Петербурге, но прогноз погоды на следующую неделю все равно благоприятный, заявил главный синоптик города Александр Колесов.
Совсем скоро в Северную столицу нагрянет антициклон. Он принесет с собой сухую и теплую погоду. Однако 20 и 21 июня в городе все же ожидаются кратковременные дожди, сообщил синоптик в интервью для газеты «Петербургский дневник».
К середине недели в Петербурге потеплеет до +20 градусов, а ближе к выходным столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Колесов предположил, что в субботу и воскресенье в Северную столицу может прийти настоящая жара. Есть вероятность, что воздух прогреется до +30 градусов.
Летом многие жители Петербурга отправляются на выходные в Москву. Для любителей таких поездок телеканал «360» составил список мест отдыха в столице и ее окрестностях.