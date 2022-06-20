Синоптик Колесов не исключил скорого прихода 30-градусной жары в Петербург

К середине недели в Петербурге потеплеет до +20 градусов, а ближе к выходным столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Колесов предположил, что в субботу и воскресенье в Северную столицу может прийти настоящая жара. Есть вероятность, что воздух прогреется до +30 градусов.