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    Синоптик Колесов дал прогноз погоды на первые майские праздники в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Синоптик Колесов дал прогноз погоды на первые майские праздники в Петербурге

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    pixabay.com

    Петербургский синоптик Александр Колесов предупредил петербуржцев, что на первые майские праздники погода в городе будет холодной.

    Температура воздуха 1 мая и в ближайшие дни останется ниже нормы. В воскресенье воздух нагреется до 9,9 градуса тепла. На следующий день столбик термометра поднимается до 13,4 градуса, но во вторник снова опустится до 8,9 градуса.

    По ночам в Ленинградской области следует ожидать заморозков. В майские праздники осадков ожидается немного – чаще всего в темное время суток.

    Синоптик заверил, что воздух постепенно прогревается. После майских праздников по всему региону температура днем продолжит повышаться.

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