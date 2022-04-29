Синоптик Колесов дал прогноз погоды на первые майские праздники в Петербурге

Температура воздуха 1 мая и в ближайшие дни останется ниже нормы. В воскресенье воздух нагреется до 9,9 градуса тепла. На следующий день столбик термометра поднимается до 13,4 градуса, но во вторник снова опустится до 8,9 градуса.