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синий свет от экранов сокращает жизнь — проверено на мухах

синий свет от экранов сокращает жизнь — проверено на мухах

Появилось новое исследование, которое подтверждает вредное влияние синего света от экранов. Более того, негативные эффекты могут усиливаться по мене старения. По данным учёных из Университета штата Орегон, такой эффект проявился у плодовых мушек-дрозофил.


Исследователи подвергли их вредному излучению в возрасте 2 дней, затем последовательно в возрасте 20, 40, 60 дней. Как оказалось, вредное влияние синего света усиливается у пожилых мушек и сокращает их жизнь. Этот факт подтвердил предыдущее исследование, где говорилось, что длительное воздействие синего света влияет на продолжительность жизни мушек.

При этом важно, что свет не обязательно должен попадать в глаза. При этом отметим, что уже многие ОС и мониторы имеют встроенные фильтры синего света, чтобы снизить его вредное воздействие. Ведь, как показали исследования, излучение синей части спектра негативно влияет на зрение, сбивает биологические ритмы и разрушает мелатонин — гормон, регулирующий процесс засыпания и пробуждения.

Потому врачи продолжают говорить о необходимости отказаться от чтения социальных сетей перед сном. При этом ранее сообщалось, что синий свет полезен.

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RusNewsToday24
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