Антироссийская риторика США связана со страхом Вашингтона потерять свою гегемонию. Об этом говорится в статье китайского агентства «Синьхуа».
Китайские журналисты считают, что именно боязнь лишиться гегемонии привела к тому, что Вашингтон вводит против Москвы санкции и разжигает украинский кризис. Белый дом прилагает все усилия, чтобы «ликвидировать» Россию, говорится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Эти слова подтверждают и политические эксперты из США Дэниель Лазар и Гарланд Никсон.
«Для России естественно не доверять Западу, потому что Запад хочет ослабить ее», – сообщает Лазар.
Наксон отметил, что США всегда пытались уничтожить те страны, которые отказывались им подчиняться. Однако с Россией это не выходит.
«А теперь Соединенные Штаты столкнулись с другой мировой державой, и эта страна достаточно сильна, чтобы сказать Соединенным Штатам “нет”. США не знают, как с этим бороться», – объяснил Никсон.
Напомним, что Вашингтон вместе с союзниками ввел против Москвы шесть пакетов санкций. Ограничения последовали после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации на Украине.