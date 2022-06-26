«Синьхуа»: планы США по сохранению гегемонии рушатся из-за жесткого российского «нет»

Китайские журналисты считают, что именно боязнь лишиться гегемонии привела к тому, что Вашингтон вводит против Москвы санкции и разжигает украинский кризис. Белый дом прилагает все усилия, чтобы «ликвидировать» Россию, говорится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Эти слова подтверждают и политические эксперты из США Дэниель Лазар и Гарланд Никсон.