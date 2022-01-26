«Синергия»: почти половина россиян готовы поменять работу

«Синергия»: почти половина россиян готовы поменять работу Новости
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Чуть менее половины россиян готовы сменить работу, на что указывают результаты опроса аналитического центра университета «Синергия».

Так, 27% граждан рассчитывают сделать это, как только подыщут новое место, еще 12% — в ближайшие три года, еще 8% — в течение года, передает РИА Новости на основе исследования.

При этом 30% опрошенных планируют оставаться в своей компании более трех лет, а 23% — столь долго, сколько получится. Исследование провели в январе по репрезентативной выборке среди более чем пяти тысяч россиян из всех регионов страны.

Более половины респондентов (51%) поставили среднюю оценку своей продуктивности на работе, еще 40% граждан считают себя очень продуктивными, а 9% не считают себя продуктивными в принципе. При этом большинство россиян (62%) пожаловались на отсутствие мотивации во время выполнения рабочих обязанностей.

 
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