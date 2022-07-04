«Синара» и РЖД разрабатывают первый в России двухэтажный поезд, способный разгоняться до 400 км/ч

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Новый поезд с возможностью развивать скорость до 400 км/час, разработку которого ведут «Синара – транспортные машины» (СТМ) и РЖД, будет двухэтажным. Об этом сообщил на международной промышленной выставке «Иннопром» председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.

Поезд может выглядеть примерно так

«Сейчас в разработке новый двухэтажный поезд со скоростью 250 км/час, вместе с РЖД в инжиниринговым центре мы закончили концепт, переходим к подготовке производства, получению одобрения на самом высоком уровне. Максимальная скорость [поезда] – 400 км/час, эксплуатационная – 260 км/час», – сообщил Мишарин.

По его словам, аналог такого поезда в настоящее время существует только в Китае, создание отечественного образца является новым вызовом для разработчиков и российской науки.

Он добавил, что уже сформированы требования к приводу, кузову, системам управления организации поезда, и подчеркнул, что речь идет не только об отдельной модели, но и целой линейке поездов. «Это не только поезд, это линейка пассажирского, а в будущем и грузового транспорта, который может обеспечивать скорость движения от 160 до 400 км/час, что в целом существенно изменит конкурентоспособность российской транспортной системы», – сказал Мишарин.

По словам бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского, поезд для высокоскоростных магистралей со скоростью 400 км/ ч должен быть изготовлен и сертифицирован к 2028 году.