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Sina: Япония и Литва обескуражены нестандартными решениями Путина

Sina: Япония и Литва обескуражены нестандартными решениями Путина
pxhere.com

Президент России Владимир Путин был вынужден прибегнуть к жестким мерам. Об этом заявили авторы Sina.

Литва приняла решение по железнодорожной блокаде Калининграда, а власти Японии расширили антироссийские санкции. В ответ Путин сообщил о завершении испытаний баллистической ракеты «Сармат». Более того, она будет развертываться в войсках, рассказали на сайте «ПолитРоссии».

Также глава государства принял решение о национализации масштабного проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2». По словам аналитиков, Япония и Литва обескуражены нестандартными решениями Путина.

«Россия показала противникам, что у нее на драках как минимум два козыря — ядерное оружие и энергоносители», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Япония резко изменила политику в отношении России. Она стала более жесткой. Премьер страны Фумио Кисида также подтвердил это, выступив на международных саммитах.

Литва Путин Япония
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