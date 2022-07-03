Sina: Япония и Литва обескуражены нестандартными решениями Путина

Литва приняла решение по железнодорожной блокаде Калининграда, а власти Японии расширили антироссийские санкции. В ответ Путин сообщил о завершении испытаний баллистической ракеты «Сармат». Более того, она будет развертываться в войсках, рассказали на сайте «ПолитРоссии».