Президент России Владимир Путин был вынужден прибегнуть к жестким мерам. Об этом заявили авторы Sina.
Литва приняла решение по железнодорожной блокаде Калининграда, а власти Японии расширили антироссийские санкции. В ответ Путин сообщил о завершении испытаний баллистической ракеты «Сармат». Более того, она будет развертываться в войсках, рассказали на сайте «ПолитРоссии».
Также глава государства принял решение о национализации масштабного проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2». По словам аналитиков, Япония и Литва обескуражены нестандартными решениями Путина.
«Россия показала противникам, что у нее на драках как минимум два козыря — ядерное оружие и энергоносители», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что Япония резко изменила политику в отношении России. Она стала более жесткой. Премьер страны Фумио Кисида также подтвердил это, выступив на международных саммитах.