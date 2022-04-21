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    Sina: ультиматум Роскосмоса по оплате полета астронавта NASA неприятно удивил Вашингтон

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sina: ультиматум Роскосмоса по оплате полета астронавта NASA неприятно удивил Вашингтон

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    wikimedia.org/public domain

    Обозреватели китайского
    информационного портала Sina рассказали, что госкорпорация «Роскосмос» на фоне санкционной
    политики западных стран реализовала новую программу оплаты своих услуг.

    Как напомнили
    обозреватели, Россия ввела новое правило о расчетах за поставки газа из РФ в
    рублях, и Роскосмос решил подхватить тренд. В итоге США должны будут оплатить
    полет астронавта NASA Марка Ванде Хая в российской национальной валюте.

    По словам авторов, новые
    ультиматум Роскосмоса стал неожиданностью для американцев. Партнер NASA, компания Axiom пытается
    затянуть процесс оплаты — нет понимания, как выйти из непростого положения.

    Sina: ультиматум Роскосмоса по оплате полета астронавта NASA неприятно удивил Вашингтон
    flickr.com/NASA Johnson/CC BY-NC 2.0

    «Роскосмос твердо намерен добиваться оплаты “проезда” именно в рублях, и если от будущих полетов США могут отказаться, то за уже завершенный им придется заплатить на российских условиях», — цитирует китайских аналитиков издание «ПолитРоссия».  

    Обозреватели отметили, что
    США могут и вовсе отказаться от оплаты уже состоявшегося полета, объяснив такой
    шаг новым способом экономического давления на РФ. Вот только при этом сценарии
    Вашингтон сильно навредит своей репутации.

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