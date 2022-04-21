Sina: ультиматум Роскосмоса по оплате полета астронавта NASA неприятно удивил Вашингтон

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Обозреватели китайского
информационного портала Sina рассказали, что госкорпорация «Роскосмос» на фоне санкционной
политики западных стран реализовала новую программу оплаты своих услуг.
Как напомнили
обозреватели, Россия ввела новое правило о расчетах за поставки газа из РФ в
рублях, и Роскосмос решил подхватить тренд. В итоге США должны будут оплатить
полет астронавта NASA Марка Ванде Хая в российской национальной валюте.
По словам авторов, новые
ультиматум Роскосмоса стал неожиданностью для американцев. Партнер NASA, компания Axiom пытается
затянуть процесс оплаты — нет понимания, как выйти из непростого положения.
«Роскосмос твердо намерен добиваться оплаты “проезда” именно в рублях, и если от будущих полетов США могут отказаться, то за уже завершенный им придется заплатить на российских условиях», — цитирует китайских аналитиков издание «ПолитРоссия».
Обозреватели отметили, что
США могут и вовсе отказаться от оплаты уже состоявшегося полета, объяснив такой
шаг новым способом экономического давления на РФ. Вот только при этом сценарии
Вашингтон сильно навредит своей репутации.