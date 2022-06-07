Sina: США получили оглушительную пощечину от России за недооценку ракет «Авангард»

«Сегодняшний тон американской риторики резко отличается от того, что был четыре года назад, когда в РФ впервые рассказали о новом гиперзвуковом оружии. В тот момент США посчитали подобные заявления блефом Москвы и не относились к ним серьезно. Но в итоге все изменилось, “Авангард” действительно существует и один лишь этот факт стал звонкой пощечиной для Соединенных Штатов», — говорится в публикации Sina.