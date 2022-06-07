Sina: США получили оглушительную пощечину от России за недооценку ракет «Авангард»

США сильно недооценили возможности российского гиперзвукового оружия, получив оглушительную пощечину от РФ, отметили обозреватели китайского издания Sina, передает «ПолитРоссия».
Пентагон признал российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» беспрецедентной угрозой. Вашингтону пришлось констатировать, что у него нет средств защиты от этого вида вооружений. Китайские обозреватели напомнили, что скорость ракеты с гиперзвуковой головной часть может достигать 28 чисел Маха, а во время полета она маневрирует, становясь фактически неуязвимой для средств ПВО.
«США не имеют защиты от гиперзвукового оружия России, также у них нет собственных аналогов этого вооружения», — убежден в Китае.
Буквально несколько лет назад американцы вели себя совсем иначе, напомнили авторы материала. Когда Россия впервые заявила о создании гиперзвукового оружия, США посчитали, что это блеф, позволяя себе надменное поведение. Они не верили, что РФ смогла обуздать гиперзвуковые технологии, однако очень скоро получили звонкую пощечину за свою недальновидность.
«Сегодняшний тон американской риторики резко отличается от того, что был четыре года назад, когда в РФ впервые рассказали о новом гиперзвуковом оружии. В тот момент США посчитали подобные заявления блефом Москвы и не относились к ним серьезно. Но в итоге все изменилось, “Авангард” действительно существует и один лишь этот факт стал звонкой пощечиной для Соединенных Штатов», — говорится в публикации Sina.
Ракетный комплекс «Авангард» был принят на вооружение российской армии в конце 2019 года.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» заставят американские корабли испытывать панику в 1000 км от границ РФ.