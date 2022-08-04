Sina: новая российская ракета сделала истребитель Су-35 непревзойденным «королем воздуха»

Недавно разработанная Р-37М обладает огромным радиусом поражения — до 200 километров. При весе в полтонны, она способна уничтожать большинство типов воздушных целей. Россия приняла ракету на вооружение, оснастив ею перехватчики МиГ-31, однако, судя по недавнему ролик Минобороны РФ, истребитель Су-35 уже провел пусковые испытания с этой ракетой.