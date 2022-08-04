Sina: новая российская ракета сделала истребитель Су-35 непревзойденным «королем воздуха»

Новейшая российская ракета Р-37М класса «воздух-воздух», установленная на истребитель 4++ поколения Су-35, делает последнего настоящим «королем воздуха», оставляя далеко позади американские ВВС, пишет китайский портал Sina, передает «ИноСМИ».
Недавно разработанная Р-37М обладает огромным радиусом поражения — до 200 километров. При весе в полтонны, она способна уничтожать большинство типов воздушных целей. Россия приняла ракету на вооружение, оснастив ею перехватчики МиГ-31, однако, судя по недавнему ролик Минобороны РФ, истребитель Су-35 уже провел пусковые испытания с этой ракетой.
Примечательно, что, оружие аналогичного класса, стоящее на вооружении у истребителей США — AIM-120C, — вдвое проигрывает Р-37М по дальности полета.
Китайские аналитики отметили, что в ближайшем будущем российские инженеры планируют увеличить радиус поражения ракеты «воздух-воздух» до 300 км, а также оснастить ее средствами РЭБ, сделав еще более неуязвимой.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35 уничтожил украинскую С-300 под Краматорском.