Sina: конфликт с Россией станет катастрофой для США

США грозят серьезные проблемы в случае начала конфликта с Россией, заявили эксперты китайского издания Sina.
В настоящее время США и Россия имеют множество разногласий по разным вопросам, в связи с этим у специалистов возникают опасения, что между государствами может начаться конфликт, пишет «ПолитРоссия».
«На Западе полагают, что военная конфронтация между РФ и Соединенными Штатами не продлится более одного месяца», — рассказали китайские аналитики.
Авторы издания Sohu отметили, что США придется потратить огромные средства на усиление армии. Но для победы над РФ этого будет недостаточно.
«США будут делать упор на высокоинтенсивное противостояние с использованием передовых боевых систем», — считают китайские аналитики.
Ни разу в жизни США не приходилось сталкиваться с таким серьезным противником как Россия. В Китае уверены, что в случае реальной угрозы РФ применит весь свой потенциал и в короткое время завершит схватку.
В США прекрасно осознают угрозу, поэтому вряд ли станут так сильно рисковать и пытаться сразиться с Россией.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.