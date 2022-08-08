Новости0

Симптомы отравления метадоном нашли у попавшего в реанимацию после поедания арбуза москвича

Симптомы отравления метадоном нашли у попавшего в реанимацию после поедания арбуза москвича
pxhere.com

В одну из московских больниц госпитализировали мужчину с отравлением. Ему резко стало плохо после того, как он поел арбуз. Медики допускают, что 34-летний пациент отравился синтетическим наркотиком метадоном, сообщил Telegram-канал Mash.

Такой вывод врачи сделали на основании выявленных симптомов у москвича. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Про отравление арбузом рассказал медикам сосед пациента. Стражи порядка выдвинули две версии. Они предположили, что мужчина и его сосед скрывают факт употребления наркотика. Вторая версия сводится к тому, что арбуз был «хранилищем» для транспортировки метадона. Москвич съел его случайно.

арбуз наркотик отравление
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.