Симптомы отравления метадоном нашли у попавшего в реанимацию после поедания арбуза москвича

Про отравление арбузом рассказал медикам сосед пациента. Стражи порядка выдвинули две версии. Они предположили, что мужчина и его сосед скрывают факт употребления наркотика. Вторая версия сводится к тому, что арбуз был «хранилищем» для транспортировки метадона. Москвич съел его случайно.