Симоньян заявила о скором возвращении Урганта на телевидение

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что телеведущий Иван Ургант в ближайшее время вернется на российское телевидение.
В начале марта Ургант неожиданно улетел в Израиль, чем вызвал беспокойство своих фанатов. Позже он вернулся обратно, но сейчас в СМИ снова появилась информация о его отъезде. Однако, как отметила Симоньян, ведущий «Вечернего Урганта» скоро вернется. И не только в Россию.
«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир», — «Царьград» цитирует Маргариту Симоньян.
Кроме того, она считает, что, в отличие от шоумена, она свою деятельность завершит, поскольку, по ее словам, исчезнет необходимость в ее работе.
«А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание —отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — подчеркнула она.
Ранее Симоньян резко высказалась об улетевшем в Израиль пародисте Максиме Галкине, заявив, что его брак с певицей Аллой Пугачевой нужен только чтобы скрыть его нетрадиционную сексуальную ориентацию.