Симоньян заявила о скором возвращении Урганта на телевидение

В начале марта Ургант неожиданно улетел в Израиль, чем вызвал беспокойство своих фанатов. Позже он вернулся обратно, но сейчас в СМИ снова появилась информация о его отъезде. Однако, как отметила Симоньян, ведущий «Вечернего Урганта» скоро вернется. И не только в Россию.