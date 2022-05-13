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    Симоньян заявила о скором возвращении Урганта на телевидение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Симоньян заявила о скором возвращении Урганта на телевидение

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    globallookpress/Pravda Komsomolskaya

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что телеведущий Иван Ургант в ближайшее время вернется на российское телевидение.

    В начале марта Ургант неожиданно улетел в Израиль, чем вызвал беспокойство своих фанатов. Позже он вернулся обратно, но сейчас в СМИ снова появилась информация о его отъезде. Однако, как отметила Симоньян, ведущий «Вечернего Урганта» скоро вернется. И не только в Россию.

    «Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир», — «Царьград» цитирует Маргариту Симоньян.

    Кроме того, она считает, что, в отличие от шоумена, она свою деятельность завершит, поскольку, по ее словам, исчезнет необходимость в ее работе.  

    «А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание —отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — подчеркнула она.

    Ранее Симоньян резко высказалась об улетевшем в Израиль пародисте Максиме Галкине, заявив, что его брак с певицей Аллой Пугачевой нужен только чтобы скрыть его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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