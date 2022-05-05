Симоньян заявила, что не намерена вступать в полемику с Киркоровым

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Журналистка Маргарита Симоньян не готова вступать в полемику с артистом Филиппом Киркоровым, который ранее осудил ее высказывания в адрес шоумена Максима Галкина. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Симоньян, комментируя громкие высказывания Галкина о России, объявила о его нетрадиционной ориентации и фиктивном браке с Примадонной Аллой Пугачевой. Вскоре за коллег поспешил вступиться Киркоров. Он записал видеообращение к Симоньян, в котором резко ее раскритиковал.
Журналистка не стала молчать и отметила, что не намерена выяснять отношения с королем российской эстрады. Она указала, что отвечает только тем, кто оскорбил ее родину.
«Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства не моя тема», — написала журналистка.
Исполнитель хита «Снег» отметил юбилей 30 апреля. В честь этого события он организовал масштабный праздник, потратив на него крупную сумму денег. Именно после этого он публично обратился к Симоньян.