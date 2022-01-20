Симоньян выразила свое отношение к попаданию в список санкций США

Симоньян выразила свое отношение к попаданию в список санкций США Новости
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к попаданию в список американских санкций.

По словам журналистки, она получила множество запросов от коллег с просьбой прокомментировать недавние события. Речь идет о публикации Соединенными Штатами санкционного списка, в котором оказалась Маргарита Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что не имеет никакой недвижимости за пределами России. Также она отметила, что не владеет бизнесом и банковскими счетами в США.

«У меня нет и никогда не было бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов в США или где-либо за пределами Родненькой», — уточнила Симоньян.

Журналистка добавила, что, хоть и училась в Соединенных Штатах, не ездит в эту страну уже много лет. Симоньян выразила свое отношение к санкционному списку резким высказыванием, которым буквально поставила на место США.трех своих детей на много лет без матери.

«По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить. Так и напишите», — заключила она.

Как сообщалось ранее, американские конгрессмены предложили ввести санкции против ряда российских высокопоставленных лиц. В том числе ограничения планируют наложить на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает RT.

 
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