Симоньян словами хита «Машины времени» поставила Макаревича на место за слова о россиянах

«Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся», — написала Симоньян.