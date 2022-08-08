Симоньян словами хита «Машины времени» поставила Макаревича на место за слова о россиянах

Критикуя свою родину и соотечественников Андрей Макаревич не понимает самого главного, написала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По мнению журналистки, беспрецедентный уровень сплоченности и взаимоподдержки среди россиян свидетельствует о том, что граждане РФ «не прогибаются под изменчивый мир», как это пытается выставить исполнитель.
«Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся», — написала Симоньян.
Лидер Машины Времени неоднократно критиковал спецоперацию и оскорблял россиян, не разделяющих его точку зрения. Так, недавно он предложил медицинским работникам «проверить странное поведение россиян» после 24 февраля.