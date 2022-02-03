Симоньян: решение регулятора MABB по RT DE Productions является чушью

Симоньян: решение регулятора MABB по RT DE Productions является чушью Новости
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Решение регулятора Германии MABB о запрете вещания RT DE Productions является чушью. Соответствующим заявлением поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян подчеркнула, что компания не прекратит вещание. В качестве примера главный редактор привела ситуацию, в которой Роскомнадзор бы запретил Дойче Велле вещать на их собственном сайте. Однако, по ее словам, это «стоит попробовать», передает RT. Она сделала это заявление в личном Telegram-канале.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова подчеркнула, что решение регулятора Германии будет обжаловано в суде. По ее мнению, заявления MABB о том, что RT DE Productions отвечает за вещание канала RT DE, абсолютно необоснованные. Она добавила, что регулятор хочет ложно выдать компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE.

 
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