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    Симоньян о готовящемся на нее покушении: умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Симоньян о готовящемся на нее покушении: умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни

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    globallookpress/Margarita Simonyan

    Умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян комментария информацию о готовящемся на нее покушении.

    Задержанные в Москве неонацисты обсудили возможность убийства представителей СМИ. Помимо Владимира Соловьева прозвучали имена Ольги Скабеевой, Евгении Поповой, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора RT Маргариты Симоньян.

    «Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни», — цитирует комментарий Симоньян РИА Новости.

    Главред RT отметила, что это не страшнее, чем медленно угаснуть от тяжелой болезни или старости. Маргарита Симоньян сообщила, что относится к этому философски и христиански.

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