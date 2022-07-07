Симоньян двумя словами описала всю британскую политическую культуру на примере Джонсона

Премьер-министр Великобритании является олицетворением британской политической культуры, которую можно описать всего двумя словами, написала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее мнению, отличительной чертой английской политики можно назвать надменность и свинство.
«Борис Джонсон — это просто олицетворение британской политической культуры, главная черта которой — обескураживающее сочетание надменности и свинства», — отметила Симоньян.
Напомним, ранее британские журналисты сообщили, что в ближайшее время Борис Джонсон сделает заявление, в котором сообщит о своей отставке.
Напомним, новый скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера.
Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок.