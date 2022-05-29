Силы ЦВО приступили к восстановлению разрушенного моста под Харьковом

Работы по восстановлению автомобильного моста начались в Харьковской области. Переправа пострадала в результате авиационного удара со стороны украинских войск.
Ремонтом моста занимаются солдаты Центрального военного округа (ЦВО). На сегодняшний день они уже укрепили берега реки, провели сварочные работы, уложили бетонные плиты и восстановили пролеты моста.
Уже скоро две части населенного пункта вновь соединятся. Мост играет большую роль в жизни региона, так как позволяет значительно ускорить доставку продовольствия.