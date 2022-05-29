Силы ЦВО приступили к восстановлению разрушенного моста под Харьковом

Уже скоро две части населенного пункта вновь соединятся. Мост играет большую роль в жизни региона, так как позволяет значительно ускорить доставку продовольствия.

Ремонтом моста занимаются солдаты Центрального военного округа (ЦВО). На сегодняшний день они уже укрепили берега реки, провели сварочные работы, уложили бетонные плиты и восстановили пролеты моста.

Работы по восстановлению автомобильного моста начались в Харьковской области. Переправа пострадала в результате авиационного удара со стороны украинских войск.