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Силы ЦВО приступили к восстановлению разрушенного моста под Харьковом

Силы ЦВО приступили к восстановлению разрушенного моста под Харьковом
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Работы по восстановлению автомобильного моста начались в Харьковской области. Переправа пострадала в результате авиационного удара со стороны украинских войск.

Ремонтом моста занимаются солдаты Центрального военного округа (ЦВО). На сегодняшний день они уже укрепили берега реки, провели сварочные работы, уложили бетонные плиты и восстановили пролеты моста.

Уже скоро две части населенного пункта вновь соединятся. Мост играет большую роль в жизни региона, так как позволяет значительно ускорить доставку продовольствия.

мост Украина харьковская область цво
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