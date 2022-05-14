Силы теробороны Украины в Херсонской области передали российским военным оружие

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Силы территориальной обороны Украины в городе Голая Пристань на юго-западе Херсонской области передали российским военным свое оружие и боеприпасы.
Как сообщают «Известия», военнослужащим Вооруженных силы РФ показали тайники с различным вооружением. Схроны были оборудованы на территории частных домовладений и в близлежащих полях.
В итоге ВС РФ изъяли стрелковое оружие, свыше 70 снарядов для гранатометов, а также боеприпасы для артиллерийских орудий.
Ранее сообщалось, что на фоне празднования Дня Победы украинские войска предприняли попытку обстрелять Херсон из РСЗО «Ураган». Ракеты были сбиты российскими силами ПВО.
загрузка...