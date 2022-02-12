Силы теробороны Украины привлекут два миллиона добровольцев

Силы теробороны Украины привлекут два миллиона добровольцев Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал доукомплектовать силы территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он заявил на брифинге, что на заседании в пятницу в Харькове Зеленский поставил задание. Оно означает, что число территориальной обороны должно достигать двух миллионов украинцев, готовых защищать страну при необходимости.

Выступая на конгрессе местных и региональных властей в Харькове, президент Украины заявил, что задача доукомплектования сил территориальной обороны должна быть завершена в течение двух недель. По словам Зеленского, у Киева «нет времени что-то решать». Об этом сообщает argumenti.ru.

 
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ВСУ доброовльцы Украина
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