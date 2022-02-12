Силы теробороны Украины привлекут два миллиона добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал доукомплектовать силы территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он заявил на брифинге, что на заседании в пятницу в Харькове Зеленский поставил задание. Оно означает, что число территориальной обороны должно достигать двух миллионов украинцев, готовых защищать страну при необходимости.

Выступая на конгрессе местных и региональных властей в Харькове, президент Украины заявил, что задача доукомплектования сил территориальной обороны должна быть завершена в течение двух недель. По словам Зеленского, у Киева «нет времени что-то решать». Об этом сообщает argumenti.ru.

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