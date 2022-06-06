Силы НМ ЛНР закрепились на окраинах освобожденной от ВСУ Попасной в Донбассе

Федеральное агентство новостейВоеннослужащие Народной милиции ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Так, военные корреспонденты РИА Новости сообщили, что артиллерийские подразделения республики успешно заняли позиции на окраинах освобожденного от ВСУ города Попасная. По данным журналистов, в настоящий момент военнослужащие НМ ЛНР наносят удары по укрепрайонам украинской армии из 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Также ожесточенные бои идут в районе населенных пунктов Камышеваха и Тошковка. При этом сами поселки были полностью освобождены от националистов союзными войсками НМ ЛНР и ВС РФ.

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Так, военные корреспонденты РИА Новости сообщили, что артиллерийские подразделения республики успешно заняли позиции на окраинах освобожденного от ВСУ города Попасная. По данным журналистов, в настоящий момент военнослужащие НМ ЛНР наносят удары по укрепрайонам украинской армии из 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Также ожесточенные бои идут в районе населенных пунктов Камышеваха и Тошковка. При этом сами поселки были полностью освобождены от националистов союзными войсками НМ ЛНР и ВС РФ.