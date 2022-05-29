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Силы НМ ЛНР за сутки ликвидировали 32 украинских националиста в Донбассе

Силы НМ ЛНР за сутки ликвидировали 32 украинских националиста в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают спецоперацию по защите и освобождению Донбасса, заявили в пресс-службе ведомства.

По данным представителей Луганской Народной Республики, за прошедшие сутки украинская армия потеряла 32 человека личного состава в сражениях с ополченцами, а еще семеро бойцов ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Также силы НМ ЛНР ликвидировали один танк, восемь бронетранспортеров и шесть единиц автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

ВСУ Донбасс ЛНР Украина
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