Силы НМ ЛНР за сутки ликвидировали 32 украинских националиста в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают спецоперацию по защите и освобождению Донбасса, заявили в пресс-службе ведомства.
По данным представителей Луганской Народной Республики, за прошедшие сутки украинская армия потеряла 32 человека личного состава в сражениях с ополченцами, а еще семеро бойцов ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен.
Также силы НМ ЛНР ликвидировали один танк, восемь бронетранспортеров и шесть единиц автомобильной техники Вооруженных сил Украины.