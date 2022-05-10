Силы НМ ЛНР установили полный контроль над городом Попасная к западу от Луганска

«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — сказал Филипоненко.