Силы НМ ЛНР установили полный контроль над городом Попасная к западу от Луганска

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Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российской армии вытеснили ВСУ из Попасной, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Сейчас город находится под полным контролем НМ ЛНР. Военные уже приступили к нормализации гуманитарной обстановки.
«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — сказал Филипоненко.
В то же время он заметил, что Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Попасной и ее окрестностей.