Силы НМ ЛНР обнаружили большое количество «боевых» наркотиков на брошенных позициях ВСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Подразделения Народной милиции ЛНР обнаружили на брошенных
позициях Вооруженных сил Украины большое количество «боевых» наркотиков,
сообщил советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
По его словам, найденные препараты превращают украинских
военных в «зомби». В таком состоянии они нередко ведут боевые действия.
«Есть данные о том, что тут чуть ли не мешками находят так
называемые “боевые” наркотики», — сказал Мирошник.
Ранее, как передает Ura.ru, украинские военные нанесли
ракетный удар по поселку Новоайдар в Луганской Народной Республике. В
результате обстрела погибла женщина.
загрузка...