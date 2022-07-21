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Силы НМ ДНР за сутки уничтожили 20 украинских националистов и бронетранспортер ВСУ

Силы НМ ДНР за сутки уничтожили 20 украинских националистов и бронетранспортер ВСУ
Федеральное агентство новостей

Союзные силы уничтожили за прошедшие сутки 20 человек личного состава ВСУ, тяжелую бронетехнику и огневые позиции противника. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«Совместными действиями военнослужащих НМ ДНР и ВС РФ уничтожено вооружение и военная техника: две единицы автомобильной техники, бронетранспортер и 20 человек личного состава», — отмечается в заявлении.

Также в Telegram-канале Народной милиции ДНР уточняется, что поражены две огневые позиции украинских националистов в районе населенного пункта Красногоровка.

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