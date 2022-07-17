Силы НМ ДНР за сутки подавили две огневые точки ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки

Две огневые точки Вооруженных сил Украины были подавлены военнослужащими союзных войск ВС РФ и Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.
Отмечается, что объекты ВСУ были нейтрализованы в районе населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка. Представители НМ ДНР также добавили, что помимо этого за минувшие сутки были уничтожены одна РСЗО БМ-21 «Град» и три грузовых автомобиля противника.
«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 “Град”, три грузовых автомобиля», — сказано в сообщении.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что за сутки ВСУ потеряли 62 солдата и три бронетранспортера.