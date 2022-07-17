Силы НМ ДНР за сутки подавили две огневые точки ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки

Отмечается, что объекты ВСУ были нейтрализованы в районе населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка. Представители НМ ДНР также добавили, что помимо этого за минувшие сутки были уничтожены одна РСЗО БМ-21 «Град» и три грузовых автомобиля противника.