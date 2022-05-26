Новости01

Силы НМ ДНР за сутки ликвидировали 57 украинских националистов

Силы НМ ДНР за сутки ликвидировали 57 украинских националистов
Федеральное агенство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают спецоперацию по освобождению Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, за прошедшие сутки в сражениях с силами республики погибло 57 бойцов Вооруженных сил Украины. Также военные НМ ДНР  вывели из строя один танк и две бронемашины украинской армии, говорится в сообщении Народной милиции.

По данным пресс-службы, ВСУ потеряли одну огневую позицию 122-мм артиллерийской гаубицы Д-30, и три 120-мм миномета в результате высокоточных ударов ополчения. Еще одна украинская БМП и зенитная установка ЗУ-23-2 была захвачена в ходе ожесточенных сражений.

ВСУ ДНР Донбасс спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.