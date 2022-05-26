Силы НМ ДНР за сутки ликвидировали 57 украинских националистов

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают спецоперацию по освобождению Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, за прошедшие сутки в сражениях с силами республики погибло 57 бойцов Вооруженных сил Украины. Также военные НМ ДНР вывели из строя один танк и две бронемашины украинской армии, говорится в сообщении Народной милиции.
По данным пресс-службы, ВСУ потеряли одну огневую позицию 122-мм артиллерийской гаубицы Д-30, и три 120-мм миномета в результате высокоточных ударов ополчения. Еще одна украинская БМП и зенитная установка ЗУ-23-2 была захвачена в ходе ожесточенных сражений.