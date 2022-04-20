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    Силы НМ ДНР за сутки 35 уничтожили украинских националистов в Донбассе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Силы НМ ДНР за сутки 35 уничтожили украинских националистов в Донбассе

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    riafan.ru

    Народная милиция ДНР за прошедшие сутки ликвидировала 35
    украинских националистов. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.

    Согласно заявлению военных Донецкой Народной Республики, также
    из строя была выведена одна огневая позиция ВСУ, два бронетранспортера и один
    украинский танк.

    «С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 35
    украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк и два
    бронетранспортера», — говорится в сообщении НМ ДНР.

    Также оборонное ведомство республики сообщало, что за сутки Вооруженные
    силы Украины выпустили более 100 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР.

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