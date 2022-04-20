Силы НМ ДНР за сутки 35 уничтожили украинских националистов в Донбассе

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Народная милиция ДНР за прошедшие сутки ликвидировала 35
украинских националистов. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.
Согласно заявлению военных Донецкой Народной Республики, также
из строя была выведена одна огневая позиция ВСУ, два бронетранспортера и один
украинский танк.
«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 35
украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк и два
бронетранспортера», — говорится в сообщении НМ ДНР.
Также оборонное ведомство республики сообщало, что за сутки Вооруженные
силы Украины выпустили более 100 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР.
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