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    Силы НМ ДНР за прошедшие сутки ликвидировали 34 украинских националиста

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Силы НМ ДНР за прошедшие сутки ликвидировали 34 украинских националиста

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    Федеральное агентство новостей

    Подразделения Народной милиции ДНР за день ликвидировали 34 украинских
    националиста в рамках проведения спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом
    говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

    Согласно данным военных республики, в ходе ожесточенных боев
    также были уничтожены две огневые позиции минометных расчетов ВСУ, один
    бронетранспортер и грузовой автомобиль.

    «Захвачены одна БМП и одно грузовое транспортное средство», — уточнили в Народной милиции ДНР.

    Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что украинская армия
    за прошедшие сутки 26 раз открывала огонь по населенным пунктам Донецкой Народной
    Республики. Всего было выпущено 175 единиц боеприпасов различного калибра.

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