Силы НМ ДНР за прошедшие сутки ликвидировали 34 украинских националиста

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Подразделения Народной милиции ДНР за день ликвидировали 34 украинских
националиста в рамках проведения спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Согласно данным военных республики, в ходе ожесточенных боев
также были уничтожены две огневые позиции минометных расчетов ВСУ, один
бронетранспортер и грузовой автомобиль.
«Захвачены одна БМП и одно грузовое транспортное средство», — уточнили в Народной милиции ДНР.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что украинская армия
за прошедшие сутки 26 раз открывала огонь по населенным пунктам Донецкой Народной
Республики. Всего было выпущено 175 единиц боеприпасов различного калибра.
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