Силы НМ ДНР отбили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки

Военнослужащие Народной милиции ДНР успешно подавили попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Об этом сообщил заместитель начальника управления ведомства Эдуард Басурин.
Так, по его словам, бойцы ВСУ попытались атаковать позиции НМ ДНР около Авдеевки. Также контрнаступление украинской армии происходило на юго-западе Донецка и в районе Новомихайловки.
«В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», — уточнил Басурин в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из американских гаубиц М777 калибра 155 мм по населенному пункту Енакиево в ДНР.