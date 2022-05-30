Силы НМ ДНР освободили от украинских националистов 222 населенных пункта в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ успешно выполняют задачи по защите и освобождению Донбасса от украинских националистов. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По данным пресс-службы ведомства, с начала спецоперации силы НМ ДНР взяли под полный контроль 222 населенных пункта республики, включая поселки Диброва и Старый Караван.
Ранее военное ведомство сообщало, что союзные войска ВС РФ и НМ ДНР успешно продвигаются в сторону Славянска.