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Силы НМ ДНР освободили от украинских националистов 222 населенных пункта в Донбассе

Силы НМ ДНР освободили от украинских националистов 222 населенных пункта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ успешно выполняют задачи по защите и освобождению Донбасса от украинских националистов. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По данным пресс-службы ведомства, с начала спецоперации силы НМ ДНР взяли под полный контроль 222 населенных пункта республики, включая поселки Диброва и Старый Караван.

Ранее военное ведомство сообщало, что союзные войска ВС РФ и НМ ДНР успешно продвигаются в сторону Славянска.

ВСУ ДНР Донбасс Украина
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