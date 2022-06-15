Силы НМ ДНР и ВС РФ за сутки уничтожили более 30 украинских националистов в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции ДНР при огневой поддержке российских войск продолжают успешно выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по защите и освобождению Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, за прошедшие сутки союзные войска ДНР и РФ ликвидировали более 30 украинских националистов. Также ополченцам удалось вывести из строя три украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» и шесть грузовых автомобилей.
Кроме этого, высокоточными ударами были уничтожены шесть огневых точек Вооруженных сил Украины на территории республики.
Ранее сообщалось, что ВСУ применяет установки РСЗО для обстрелов жилых районов Донецка, пишет RT.