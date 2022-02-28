Силы ДНР готовятся блокировать Мариуполь — Басурин

Войска Донецкой Народной Республики приблизились к Мариуполю, город в скором времени будет блокирован. Об этом заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР.

Силы ДНР совместно с ВС России продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, опасная политика которой угрожала безопасности мирного населения. Басурин отметил, что освободительные силы подходят к Мариуполю, совсем скоро город будет заблокирован. Известно, что отряды ВСУ намерено не выпускают мирных жителей и минируют город.

Ранее представитель ДНР рассказал о показаниях украинских силовиков, сдавшихся в плен. Они отметили, что ВСУ планировало широкомасштабное наступление на Донбасс.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у России помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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