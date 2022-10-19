Сильвио Берлускони рассказал, что помирился с Владимиром Путиным

Владимир Путин и Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал во время выступления перед своими сторонниками, что восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание La Presse.

Экс-премьер Италии заявил, что Путин поздравил его с днем рождения. Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я считаю его человеком миролюбивым и здравомыслящим, — заявил Берлускони.

При этом пресс-служба партии “Вперед, Италия”, которую возглавляет Берлускони, позже эти сообщения опровергла.

Отношения политиков испортились на фоне конфликта на Украине. В апреле этого года Берлускони заявил, что “глубоко разочарован и расстроен поведением Путина”, “который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром”. Он добавил, что знал Путина 20 лет и ранее всегда считал его “человеком демократии и мира”.

В своем выступлении перед своими сторонниками Берлускони также предположил, что, если Украина вступит в НАТО, это приведет к ядерной войне. Слишком часто мы слышим разговоры о применении ядерных бомб. Убереги Господь нас от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война стала бы мировой. Сильвио Берлускони четыре раза занимал должность премьер-министра Италии: его первый срок начался в 1994 году, а последний закончился в 2011 году. С 2018 года Берлускони занимает должность депутата Европарламента. Также он владеет крупной итальянской медиакорпорацией Mediaset S.p.A.

В 2012 году Берлускони обвинили в финансовых махинациях, в связи с чем он был приговорен к тюремному сроку, однако в 2013 году его оправдали.