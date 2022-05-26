Силуанов заявил об отсутствии последствий для россиян из-за объявления США технического дефолта

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что возможное объявление США технического дефолта по госдолгу РФ никак не скажется на жизни россиян.
Силуанов заявил, что РФ предложит инструмент, который позволит всем держателям ее госдолга получить выплаты. Он отметил, что даже если удастся найти способ объявить России технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.
«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты», — заявил Силуанов в беседе с журналистами.
Ранее минфин США отказался продлять лицензию OFAC, разрешавшую обслуживать долговые обязательства РФ в долларах.