Силуанов заявил об отсутствии последствий для россиян из-за объявления США технического дефолта

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты», — заявил Силуанов в беседе с журналистами.