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    Силуанов назвал недостоверной информацию о дефолте РФ по евробондам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Опубликованная CNN информация о дефолте по евробондам РФ не соответствует действительности. Такое заявление озвучил в беседе с журналистами министр финансов РФ Антон Силуанов.  

    Он подчеркнул, что Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Зарубежные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий американских властей и банков.

    Минфин РФ 4 апреля должен был произвести выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042. Однако министерство выполнило обязательства перед зарубежными держателями в рублях, так как иностранный банк-агент отказался исполнить поручения в валюте.

    Затем международное рейтинговое агентство S&P сократило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт), на что и сослался CNN.

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