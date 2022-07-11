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Силовики задержали жителя Новой Каховки, давшего ВСУ координаты для атаки ГЭС

Силовики задержали жителя Новой Каховки, давшего ВСУ координаты для атаки ГЭС
pxhere.com

Атака Каховской ГЭС со стороны ВСУ была проведена при помощи жителя Новой Каховки: именно он дал националистам наводку. Мужчину уже задержали и допросили правоохранители, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что наводчиком оказался администратор местной группы в социальных сетях. На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что предоставил СБУ геолокацию лесопосадки, где находились техника и военнослужащие, и дамбы.

Напомним, что украинские военные устроили ракетный обстрел по ГЭС 8 июля. В тот день пострадали несколько человек.

Глава городской ВГА Леонтьев заявил, что целью нападение являлось лишение фермерских полей воды, чтобы погиб урожай. Однако станция по-прежнему работает.

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RusNewsToday24
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