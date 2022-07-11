Силовики задержали жителя Новой Каховки, давшего ВСУ координаты для атаки ГЭС

Атака Каховской ГЭС со стороны ВСУ была проведена при помощи жителя Новой Каховки: именно он дал националистам наводку. Мужчину уже задержали и допросили правоохранители, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что наводчиком оказался администратор местной группы в социальных сетях. На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что предоставил СБУ геолокацию лесопосадки, где находились техника и военнослужащие, и дамбы.
Напомним, что украинские военные устроили ракетный обстрел по ГЭС 8 июля. В тот день пострадали несколько человек.
Глава городской ВГА Леонтьев заявил, что целью нападение являлось лишение фермерских полей воды, чтобы погиб урожай. Однако станция по-прежнему работает.