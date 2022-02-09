Силовики задержали шесть человек после обысков в коммунальных организациях Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов провели десятки обысков в рамках уголовных дел о хищении средств, выделенных на уборку снега в Петербурге. Оперативники задержали шесть человек, связанных с коммунальными организациями.

В Адмиралтейском районе был задержан один из представителей руководства жилкомсервиса. В Василеостровском районе задержали пятерых директоров и учредителей коммунальных предприятий. Они были подрядчиками в рамках договоров, заключенных с ГУДП «Центр», сообщил ТАСС. Размер похищенных средств составляет 11 миллионов рублей.

Напомним, что в городе 8 февраля прошло 55 обысков. Полицейские, сотрудники ФНС и прокуратуры проверяли документацию в дорожных предприятиях и в компаниях из сферы ЖКХ. Итогом оперативных действий стало возбуждение 19 уголовных дел о мошенничестве.

Отметим, что в Северной столице уборка снега и наледи стала неразрешимой проблемой. Люди стоят в пробках, разбивают машины и падают на тротуарах, потому что коммунальщики не могут оперативно ликвидировать последствия снегопада. По мнению горожан, губернатор Александр Беглов не смог подготовить Петербург к зиме.

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