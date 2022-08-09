Силовики задержали разбрасывавшего мины «Лепесток» диверсанта в Херсоне

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили украинского диверсанта, разбрасывавшего запрещенные миниатюрные противопехотные мины «Лепесток» в Херсоне. Информацию об этом сообщил источник РИА Новости.
Известно, что диверсант также разбрасывал по городу вражеские «маячки», с помощью которых мужчина наводил огонь тяжелой артиллерией по гражданским объектам. Выявить и задержать злоумышленника удалось благодаря его жене, которая поддерживала спецоперацию на Украине.
«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с “маячками”, наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — рассказал один из силовиков.
Он добавил, что одного из наводчиков пришлось ликвидировать. Второго силовикам удалось задержать. Сообщается, что мужчина попытался выхватить автомат у правоохранителя, однако «не справился с ним в рукопашке».