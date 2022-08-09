Силовики задержали разбрасывавшего мины «Лепесток» диверсанта в Херсоне

Известно, что диверсант также разбрасывал по городу вражеские «маячки», с помощью которых мужчина наводил огонь тяжелой артиллерией по гражданским объектам. Выявить и задержать злоумышленника удалось благодаря его жене, которая поддерживала спецоперацию на Украине.