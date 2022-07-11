Силовики задержали белорусских диверсантов в ЛНР

Группа белорусских диверсантов была захвачена военнослужащими в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости помощник главы МВД республики.
По предварительной информации, в группе белорусских диверсантов было до семи человек. Они планировали совершить теракт на территории Лисичанска. Сейчас задержанные дают признательные показания.
На днях стало известно о ликвидации диверсанта, который напал на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области. Последователя киевского режима застрелили во время задержания. Националист оказывал сопротивление. Глава мэрии не пострадал, передает телеканал «360».