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Силовики задержали белорусских диверсантов в ЛНР

Силовики задержали белорусских диверсантов в ЛНР
pxhere.com

Группа белорусских диверсантов была захвачена военнослужащими в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости помощник главы МВД республики.

По предварительной информации, в группе белорусских диверсантов было до семи человек. Они планировали совершить теракт на территории Лисичанска. Сейчас задержанные дают признательные показания.

На днях стало известно о ликвидации диверсанта, который напал на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области. Последователя киевского режима застрелили во время задержания. Националист оказывал сопротивление. Глава мэрии не пострадал, передает телеканал «360».

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