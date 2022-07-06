Силовики задержали 11 сотрудников ОМВД по подозрению в вымогательстве в Пятигорске

По данным ведомства, злоумышленники вымогали деньги у подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. Теперь, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в отношении них возбуждены дела сразу по нескольким статьям, включая “Кражу имущества” и “Получение взятки”.