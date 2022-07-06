Силовики задержали 11 сотрудников ОМВД по подозрению в вымогательстве в Пятигорске

В Пятигорске силовики пресекли деятельность целой банды полицейских-вымогателей. Всего было задержано 11 правоохранителей. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД Ставропольского края.
По данным ведомства, злоумышленники вымогали деньги у подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. Теперь, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в отношении них возбуждены дела сразу по нескольким статьям, включая “Кражу имущества” и “Получение взятки”.
В главке регионального МВД отметили, что в случае доказательства вины, фигуранты будут уволены из правоохранительных органов. Их руководители также понесут наказание.
Тем временем в подмосковном Красногорске под статью попали два местных жителя. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве, сообщало РИАМО.